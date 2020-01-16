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Dünya

AJI Başkanı Manan: AA ofisine yapılan baskın dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Mahmut Atanur   | 16.01.2020
AJI Başkanı Manan: AA ofisine yapılan baskın dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir

Jakarta Raya

Endonezya Bağımsız Gazeteciler Birliği (AJI) Başkanı Abdul Manan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen baskını kınadıklarını belirterek "Uluslararası hukuka bağlı bir ülke olarak Mısır, medya özgürlüğüne, bu mesleğin icra edilmesine ve çalışanların haklarına saygı duyması gerek." diye konuştu. 

''Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskın ve gözaltılara kayıtsız kalınması, dünya medyası için kötü emsal teşkil edebilir.'' değerlendirmesinde bulunan Manan, bu olaya tepki verilmemesinin, herhangi bir ülkede benzer olayların kolayca yaşanmasına sebebiyet verebileceğine işaret etti.

Endonezya Gazeteciler Cemiyeti (PWI) Başkanı Atal Depari de olayı şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

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