ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimden zaferle çıkan Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu.

Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu ABD'nin California eyaletinde yapılan özel seçimden zaferle çıkan Aisha Wahab, ABD Kongresine seçilen ilk Afgan kökenli siyasetçi oldu.

California'da Eric Swalwell'in, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle nisanda görevinden istifa etmesinin ardından özel seçim düzenlendi.

Afgan kökenli siyasetçi Wahab, Melissa Hernandez'i yenerek seçimlerden zaferle ayrıldı.

ABD Temsilciler Meclisi tarihindeki ilk Afgan kökenli siyasetçi olacak Wahab, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Beni yetiştiren bölge için mücadele vereceğim. Yetimhaneden Kongreye, bu yolculuk Amerikan Rüyası'nın gerçek olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Wahab, ocak ayına kadar California'nın 14. bölgesini Temsilciler Meclisinde temsil edecek.

Nisanda yapılan bir söyleşide Wahab, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "soykırım" olduğunu düşünüp düşünmediğine "Evet." yanıtını vermişti.

Wahab, İsrail lobisinin müdahalelerine rağmen kazandı

Washington Post gazetesi, Wahab'ın İsrail lobisinin rakibine yönelik desteklerine rağmen seçimlerde ipi göğüslemesini öne çıkardı.

Haberde, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesine (AIPAC) bağlantılı grupların, Wahab'ın rakibi Melissa Hernandez'in kazanması için 2,5 milyon dolara yakın para harcadığı belirtildi.

Wahab ve Hernandez'in kasımdaki Kongre ara seçimlerinde 2 yıl Temsilciler Meclisinde görev yapmak için tekrar karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

AIPAC'ın kasımdaki Kongre ara seçimlerinde İsrail yanlısı adayların, İsrail'i eleştiren adaylara karşı zafer kazanmaları için milyonlarca dolar para harcadığı da vurgulandı.