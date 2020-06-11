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Dünya

AİHM İsrail ürünlerini boykot edenlere para cezası veren Fransa'yı haksız buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2009 ve 2010'da bir markette İsrail ürünlerini boykot çağrısı yapan Filistin yanlısı kişilere para cezası kesen Fransa'yı "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle haksız buldu.

Yusuf Özcan   | 11.06.2020
AİHM İsrail ürünlerini boykot edenlere para cezası veren Fransa'yı haksız buldu

Strazburg

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2009 ve 2010'da bir markette İsrail ürünlerini boykot çağrısı yapan Filistin yanlısı kişilere para cezası kesen Fransa'yı "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle haksız buldu.

AİHM, 2009 ve 2010'da "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketinin üyelerine, "Fransa'nın Colmar kentindeki bir markette İsrail ürünlerini boykot çağrısı yaptığı" gerekçesiyle verilen ceza hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, bu konuda Fransa'yı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) ifade özgürlüğünü içeren 10'uncu maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle haksız buldu.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapılarak AİHS'nin "kanunsuz ceza olmaz" maddesinin ihlal edilmediği ifade edilen kararda, İsrail ürünlerinin boykot edilmesinin dini veya etnik ayrımcılık olmadığı ve söz konusu kişilerin nefrete ve şiddete çağrı yapmadığı belirtildi.

Kararda, Fransa'nın ceza alan her kişiye 300 avro maddi ve 7 bin avro maddi tazminatla tüm kişilere mahkeme masrafları için 20 bin avro ödemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ürünlerinin boykot edilmesi konusunda yapılan çağrı

BDS Hareketinin üyeleri, 26 Eylül 2009'da ve 22 Mayıs 2010'da Colmar'daki bir markette İsrail ürünlerinin boykot edilmesi konusunda çağrı yapmıştı.

Bunun üzerine Colmar Temyiz Mahkemesi, 2009'da 5 kişiye 2 bin avro ila 3 bin avro mahkeme masrafı ödenmesine karar vermişti.

Mahkeme, 2010'da da 9 kişiye aynı tutarda para cezası da kesmişti.

Söz konusu kişiler ardından Yargıtay'a başvurmuş, Yargıtay da 20 Ekim 2015'te bu başvuruları reddetmişti.

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AİHM İsrail ürünlerini boykot edenlere para cezası veren Fransa'yı haksız buldu