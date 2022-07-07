Dolar
17.26
Euro
17.54
Altın
1,740.70
ETH/USDT
1,236.70
BTC/USDT
21,612.00
BIST 100
2,425.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AİHM, Ege Denizi'nde göçmen ölümlerine sebebiyet veren Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini tescilledi

AİHM, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri taşıyan bir botu itmesi sonucu 11 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğu olaya ilişkin davada, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.

Nuri Aydın   | 07.07.2022
AİHM, Ege Denizi'nde göçmen ölümlerine sebebiyet veren Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini tescilledi

Ankara

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) yapılan yazılı açıklamaya göre, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin davranışlarının göçmenlerin yaşam hakkı ile insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ihlal ettiğini karara bağladı.

Olaya yönelik incelemede, ifadeleri alan görevlilerin göçmenlerin dilini bilmemesi sonucu verilen ifadelerle kayıtlara geçenlerin çeliştiği ortaya çıktı.

Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlere can yeleği vermediği, bottan tahliye etmek için daha büyük bir tekne çağırmadığı ve olayın yetkililere gecikmeli olarak bildirildiğini tespit etti.

Hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca, hayatta kalan göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.

Öte yandan, mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin avro tazminata mahkum etti.

Süratle çekilen bot ipi kesilince battı

Mahkeme kararında yer alan bilgilere göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, 20 Ocak 2014'te aralarında Afganistan, Suriye ve Filistin'den göçmenlerin bulunduğu bir bota müdahale etti.

İfadelere göre, Yunan yetkilileri, botun göçmenlerin hareket etmesi sonucu alabora olduğunu açıklarken, olaya tanıklık eden bir göçmen, botu çeken teknenin fazla süratli ve çekiş halatının kısa olduğunu, Yunan güçlerinin ipi kesmesi üzerine ise botun battığını belirtti.

Bottan kurtulmayı başaran göçmenler ise botun batmasının ardından göçmenlerin bebekleri göstererek yardım istedi ancak ifadelere göre Yunan sahil güvenlik ekipleri küfür ederek karşılık verdi.

Hayatta kalanlar, kurtarıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından olayı anlatmamaları için tehdit edildiklerini söyledi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı
İstanbul trafiğinde bayram tatili öncesinde yoğunluk yaşanıyor
Fatma Girik'in vasiyetnamesi için iptal davası açıldı
İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği devam ediyor

Benzer haberler

AİHM, Ege Denizi'nde göçmen ölümlerine sebebiyet veren Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini tescilledi

AİHM, Ege Denizi'nde göçmen ölümlerine sebebiyet veren Yunanistan’ın insan hakları ihlallerini tescilledi

Miçotakis ABD'nin Türkiye'ye silah satışını engellemenin zor olduğunu söyledi

Yunanistan: Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen tek ülkeyiz

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını

Yunanistan'da çok sayıda noktada orman yangını
Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı

Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı
Yunanistan: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var

Yunanistan: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var