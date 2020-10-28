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Dünya

AİHM, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı geçici tedbir talebini incelemeyi kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara ilişkin Ermenistan'a karşı geçici tedbir uygulanması konusundaki talebini incelemeyi kabul etti.

Yusuf Özcan   | 28.10.2020
AİHM, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı geçici tedbir talebini incelemeyi kabul etti

Strazburg

AİHM'den yapılan yazılı açılamaya göre, Azerbaycan, mahkemeden Ermenistan'ın kamuya açık alan, mezar ve diğer sivil yerleşimlere karşı düzenlediği füze saldırılarına son vermesini istedi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın topraklarındaki "suç güçlerine" askeri, siyasi ve maddi destek vermemesi, askerlerini, askeri teçhizatları ve gerçekte paralı asker olan "gönüllü kişileri" ile yurt dışında yaşayan Ermeni asıllı kişileri Azerbaycan topraklarına göndermemesi talep edildi.

Azerbaycan, kendi topraklarında yasa dışı şekilde bulunan Ermeni askerlerin ve savaşçılarının da geri çekilmesini ve Erivan yönetiminin Azerbaycan'a yönelik nefret politikasını sonlandırmasını istedi.

AİHM, Azerbaycan'ın geçici tedbir taleplerini yakında inceleyecek.

Ermenistan da 30 Eylül'de Azerbaycan'a karşı geçici tedbir alınması talebinde bulunmuş, talebin incelenmesi AİHM tarafından kabul edilmişti. AİHM, henüz Ermenistan'ın talebine yanıt vermedi.

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