Afrin'in kuzeyi yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesinde yılın ilk karı yağdı.
Afrin
Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin'in kuzey kesimindeki kırsalda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Yılın ilk karının etkili olduğu yerleşimlerden Ali Kar beldesindeki halk, güne beyaz örtüyle uyanmanın mutluluğunu yaşadı.
Türkiye sınırına yakın bölge ve çevresinde, kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.
Yağışlar nedeniyle kırsaldaki bazı yollar ulaşıma kapandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.