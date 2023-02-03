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Dünya

Afrin'in kuzeyi yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin ilçesinde yılın ilk karı yağdı.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 03.02.2023
Afrin'in kuzeyi yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin'in kuzey kesimindeki kırsalda dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yılın ilk karının etkili olduğu yerleşimlerden Ali Kar beldesindeki halk, güne beyaz örtüyle uyanmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye sınırına yakın bölge ve çevresinde, kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, çocuklar da karın keyfini çıkardı.

Yağışlar nedeniyle kırsaldaki bazı yollar ulaşıma kapandı.

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