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Dünya

Afrin'de PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan roketlerle 2 kişi yaralandı, 1 çocuk hayatını kaybetti

MSB, Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de, PKK/YPG'li teröristler tarafından top ve roketlerle yapılan 8 atışın ardından 2 kişinin yaralandığını, 1 çocuğun da yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 02.05.2021
Afrin'de PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan roketlerle 2 kişi yaralandı, 1 çocuk hayatını kaybetti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 top mermisi ve roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı."

Paylaşımda, top mermileri ve roketlerin düştüğü ana ilişkin görüntülere de yer verildi.

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