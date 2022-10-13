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Dünya

Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ve canlı bomba yeleği ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ile bir canlı bomba yeleğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 13.10.2022
Afrin'de patlamaya hazır bombalı düzenek ve canlı bomba yeleği ele geçirildi

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Eski Afrin Mahallesi'nde bir poşet içerisinde bir adet 1,5 m infilaklı fitil, bir F1 fünye grubu ve 870 gram ağırlığında canlı bomba yeleğinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Halep yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında da bir modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kilogram 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiği kaydedildi.


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