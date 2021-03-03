Euro
8.90
Dolar
7.38
BIST 100
1,545.53
Altın
1,716.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 03.03.2021
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken

Benzer haberler

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

Güvenlik güçleri şubat ayında 126 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

YPG/PKK, Fransız milletvekillerinin mülteci kampına gitmesine engel oldu

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Arap topraklarını 'kantonlaştırıyor'

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Arap topraklarını 'kantonlaştırıyor'
Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu