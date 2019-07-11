Afrin'de bomba yüklü araç patladı
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araç infilak etti. Patlamada ölenlerin olduğu öğrenildi.
Afrin
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araç infilak etti. Patlamada ölenlerin olduğu öğrenildi.
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