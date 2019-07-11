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Dünya

Afrin'de bomba yüklü araç patladı

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araç infilak etti. Patlamada ölenlerin olduğu öğrenildi.

Ömer Koparan   | 11.07.2019
Afrin'de bomba yüklü araç patladı

Afrin

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araç infilak etti. Patlamada ölenlerin olduğu öğrenildi.

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