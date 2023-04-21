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Dünya

Afrin ilçesinde depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezar başlarında gözyaşı döktü

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde halk, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarına akın etti.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Afrin ilçesinde depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezar başlarında gözyaşı döktü Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Afrin

Afrin'in Cinderes beldesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Suriye'nin kuzeybatısında en çok etkilenen yerleşimlerin başında geldi.

Depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği beldedeki mezarlıkta, sabahın ilk ışıklarından itibaren büyük yoğunluk oluştu.

Toprağa verdikleri sevdiklerinin kabirlerini ellerindeki çiçeklerle ziyaret eden acılı aileler, dualar okuyup, mezar başlarında gözyaşı döktü.

Başkent Şam'dan zorla göç ettirilen sivillerden Yaser Şami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde eşi ve çocuklarının yanı sıra kardeşlerini ve 20'den fazla yeğenini toprağa verdiğini söyledi.

Şami, "Mezar ziyaretine geldik. Daha önce bu mezarlık bomboştu ancak deprem sonrası mezarlıkta yer kalmadı. Eşimi ve iki oğlumu kaybettim. Burada İki kardeşim ve çocuklarının mezarları da var. İkizimi de buraya çocuklarıyla gömdük. İlerde de kız kardeşim ve çocuklarının mezarları var. Bayram acı dolu, ayrılık çok zor." dedi.

Gözyaşlarıyla konuşmasını sürdüren acılı baba, "Geçen yıl bayram için çocuklarıma kıyafet almıştım, onlarla bayram namazına gitmiştik ve bayramlaşmak için kardeşlerimi ziyaret etmiştim. Bugün ise onların mezarlarını ziyaret ediyorum." diye konuştu.

"Bu bayram iyi değil, çok zor"

Depremde eşini ve çocuklarını kaybeden Cinderesli Hani Muhammed de depremde 3 kardeşi ile çok sayıda yeğeninin hayatını kaybettiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Derin bir acı yaşadığını belirten Muhammed, deprem sırasında fırında çalıştığından dolayı hayatta kalabildiğini söyledi.

Depremde kaybettiği halasının, annesinin ve kardeşlerinin mezarını ziyarete geldiğini aktaran 12 yaşındaki Yasemin Ahmet, "Bu bayram iyi değil, çok zor." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

9 yaşındaki Ali Abdulkadir Hasan de depremde annesi ve iki kardeşini kaybettiğini dile getirerek, üzüntüden bayram sevinicini yaşamadıklarını kaydetti.

Cinderes depremlerde ağır bedel ödedi

AA muhabirlerinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu beldedeki 200'den fazla bina yıkılırken çok sayıda binada da çeşitli hasarlar oluştu.

Beldede yüzlerce kişi ise enkaz altında kalarak can verdi. Cinderes'teki depremzedelerin büyük bir kısmı, yakınlarının cenazelerini beldenin doğusundaki mezarlığa defnetti.

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