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Dünya

Afrika'nın güneyinde fil avlama yasağının kaldırılması gündemde

Afrika'nın güneyinde fil nüfusunun artması nedeniyle bölgedeki av yasağının kaldırılması planlanıyor.

Adam Abu Bashal   | 30.04.2019
Afrika'nın güneyinde fil avlama yasağının kaldırılması gündemde

Abuja

Afrika'nın güneyinde fil nüfusunun artması nedeniyle bölgedeki av yasağının kaldırılması planlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Angola, Namibya, Zambiya ve Zimbabve dünyanın en fazla fil nüfusuna sahip ülkesi Botsvana'nın fil nüfusunun artması karşısında gündeme getirdiği av yasağını kaldırma planını destekleme kararı aldı.

Zimbabve'nin yakınında yer alan Victoria Gölü'ndeki Kavango-Zambezi Sınır Ötesi Koruma Alanı (KAZA-TFCA) toplantısının ardından yapılan açıklamada, KAZA-TFCA'da insanların yaşadığı anımsatılarak, artan fil nüfusunun mahsüllere zarar verdiğine dikkat çekildi.

Botsvana Çevre Bakanı Kitso Mokaila, 4 ülkenin kendilerine verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Botsvana'nın kuzeybatısındaki halk, yıllardır açlıkla karşı karşıya. Artık hasat yapamıyorlar çünkü filler ürünleri yok ediyor." dedi.

Mokaila, bölgedeki mahsule verilen zararın azalması için fil avlamanın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Afrika'nın güneyinde 250 binden fazla fil bulunduğunu tahmin ediliyor.

Bölgede 2014'te yürürlüğe giren fil av yasağının kaldırılması için Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, yakın zamanda KAZA-TFCA'ya rapor sunmuştu. Botsvana'nın bu girişimi tepkiyle karşılanmıştı.


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