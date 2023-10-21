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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Afrikalı uzmanlar Afrika'nın dışa bağımlılığının Filistin için özgür duruşu engellediğini düşünüyor

Afrikalı uzmanlara göre, Afrika ülkelerinin ekonomik açıdan kıta dışı ülkelere bağımlılığı, İsrail'in Gazze saldırısı konusundaki bağımsız duruşlarını engelliyor.

Gökhan Kavak, Hassan Isilow, James Tasamba  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Afrikalı uzmanlar Afrika'nın dışa bağımlılığının Filistin için özgür duruşu engellediğini düşünüyor Fotoğraf: Ihsaan Haffejee/AA

İstanbul

Güney Afrika ve Ruandalı uzmanlar, İsrail'in Filistin saldırılarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Güney Afrika Üniversitesi profesörlerinden Lesiba Teffo, yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin kıta dışı ülkelere ekonomik bağımlılığının, dış politikadaki kararlarını etkilediğine dikkati çekerek, bazı Afrika ülkelerinin siyasi tarih ve bilinçten yoksun olduğunu belirtti.

Afrika ülkelerinin ekonomik bağımlılığının İsrail'e tepkilerini engellediğine işaret eden Teffo, "Maalesef kıtada, bütçesi Batılı ülkelere bağlı olduğu için İsrail'in karşısına çıkamayan ve Batı'ya sırt çeviremeyen ülkelerimiz var." dedi.

Bazı Afrika ülkelerinin Filistin konusunda sessizliğini koruduğunu belirten Teffo, bu durumun ekonomik ilişkilerini bozmak ya da müttefiklerini üzmek istemediklerinden kaynaklı olduğunu vurguladı.

"Ülkelerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır"

Ruandalı siyasi analist ve anayasa hukukçusu Louis Gitinywa ise İsrail ile Filistin meselesinde Afrika ülkelerinin ortak bir duruşa sahip olmamasının şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, ekonomik açıdan güçlü iki Afrika ülkesi olan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Cezayir'in Filistin'e destek açıklamasının anlamlı olduğunu söyledi.

Gitinywa, "Ülkelerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır. Afrika ülkelerinin siyasi ve jeopolitik ilgileri farklı olabilir, bu yeni bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Kenya, Gana ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İsrail'e destek veren ülkeler arasında yer alırken, Etiyopya ve Ruanda başta birçok Afrika ülkesi henüz bir açıklama yapmadı. Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir, Sudan ve Cibuti gibi ülkeler Filistin'e destek vermişti.

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