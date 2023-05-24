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Dünya

Afrikalı CEO'lar, küresel krizleri ve fırsatları tartışmak için Fildişi Sahili'nde bir araya geliyor

Afrika'nın önemli iş insanları ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği "Afrika CEO Forumu" 5-6 Haziran'da Fildişi Sahili'nde düzenlenecek.

Tufan Aktaş  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Afrikalı CEO'lar, küresel krizleri ve fırsatları tartışmak için Fildişi Sahili'nde bir araya geliyor

Istanbul

1800'den fazla iş insanı ve hükümet lideri, Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'da yapılacak forumda, kıtanın karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ele alacak.

Kriz dönemlerinde ekonomik egemenliği yeniden kazanma, küresel yarışa katılma ve Afrikalı şirketlerin güçlenmesi konularının ele alınacağı forumda, Afrika'da milyar dolarlık hacme ulaşmış 300 şirketin 3 bin hedefine ulaşmasının yolları tartışılacak.

Hemen hemen tüm sektörlerden CEO ve temsilcilerin katılacağı forumda, krizlerin nasıl fırsata dönüştürülebileceği ile enerji, tarım ve madencilik gibi bazı alanlar geniş şekilde masaya yatırılacak.

Bu yılki teması "Krizlerde Gezinmek-300'den 3000'e: Gelecek nesil Afrika şampiyonları nasıl ortaya çıkarılır" olan foruma, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara gibi devlet liderleri katılacak.

2012'de kurulan Afrika CEO Forumu, her yıl kıtanın önde gelen iş temsilcilerini buluşturuyor.

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