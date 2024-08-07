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Dünya

Afrika, Uluslararası Astronomi Birliği Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor

Kuruluşunun 105. yılını kutlayan Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) her 3 yılda 1 düzenlenen genel kurulu, bu yıl ilk kez Afrika kıtasında toplanıyor.

Murat Özgür Güvendik  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Afrika, Uluslararası Astronomi Birliği Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor Oturumlarda, James Webb Uzay Teleskobu'nun getirdiği yenilikler ele alınacak.

Cape Town

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri 6-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen IAU 32. Genel Kuruluna ev sahipliği yapıyor.

Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 82 ülkeden 2 binden fazla bilim insanı ve araştırmacıyı bir araya getiriyor.

Etkinlik, astronomi alanında en son gelişmelerin değerlendirileceği 200'den fazla oturumdan oluşuyor.

Oturumlarda, James Webb Uzay Teleskobu'nun getirdiği yenilikler, yeni gezegenlerin keşfi için yenilikçi teknikler, ışık kirliliğiyle mücadele ve küresel kalkınmayı yönlendirmede astronominin rolü gibi konular ele alınacak.

Bu yılki genel kurul, IAU'nun 105 yıllık tarihinde ilk kez Afrika'da toplanıyor olmasıyla da öne çıkıyor.

Astronomi alanında en önemli bilimsel toplantı niteliği taşıyan IAU Genel Kurulu, 2. Dünya Savaşı dönemi hariç 1919'dan beri her 3 yılda bir düzenleniyor.

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