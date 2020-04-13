Afrika ülkelerinden Çin'e 'Afrikalılara yönelik Kovid-19 ayrımcılığı durdurun' çağrısı
Afrika ülkeleri, Çin'de Afrika kökenli kişilerin ikinci Kovid-19 dalgasının yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kötü muameleye ve ayrımcılığa tabi tutulmasına tepki gösterdi.
Dakar
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Çin'in Guanco başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darp edildikleri iddiaları Afrika'dan sert tepki gördü.
Çin'de bulunan Afrika ülkelerinin büyükelçileri Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'de gönderdikleri ortak notada, ülkede Kovid-19'un Afrikalılar tarafından yayıldığı izlenimi veren bu tür ayrımcı eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı.
Notada, "Pekin'deki Afrikalı Büyükelçiler, siyahi vatandaşlara yönelik zoraki test, karantina ve diğer insanlık dışı muamelelere derhal son verilmesini talep ediyor." ifadesine yer verildi.
AfB, endişelerini Çin büyükelçisine bildirdi
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin'de Afrikalıların maruz kaldığı ayrımcılığa dair endişelerini iletmek için Çin'in AfB Büyükelçisi Liu Yuxi'yi çağırdığını belirtti.
Muhammed, Pekin yönetiminden Afrika ve Çin arasındaki mükemmel ilişkilerle bağdaşacak şekilde konuyla ilgili iyileştirici önlemler alınmasını istediğini kaydetti.
Çinli yetkililer ise Afrikalıların ayrımcı eylemlere maruz kaldığı suçlamalarını reddederek söz konusu olayların münferit vakaları olduğunu savunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.