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Dünya, Koronavirüs

Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen bazı Afrika ülkeleri tedbirleri hafifletmeye başladı.

Tufan Aktaş   | 02.06.2020
Afrika ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

En fazla Kovid-19 vaka sayısına sahip ülke olan Güney Afrika, halka hafta başı itibarıyla işlerine dönmeleri çağrısı yaptı ve tartışmalara neden olan alkol satışlarına da iki ay sonra yeniden izin verdi. 

Vaka sayısının en fazla olduğu ülkelerden biri olan Kamerun’da da her kademede eğitime yeniden başlandı.

Nijerya'da, cemaatle ibadet yasağı kaldırıldı ve ülke genelinde daha önce 20.00 ile 06.00 arasında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 04.00 arasına çekildi.

Burkina Faso'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21.00 ile 04.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının yarın sona ereceği duyuruldu.

Gana da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmaya, toplu ibadet ve etkinliklere izin verildiğini açıkladı.

Vaka sayısı 150 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 152 bin 442’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 63 bin 661’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 344’e ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Fas, Gana, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1005, Güney Afrika'da 705, Cezayir'de 661, Nijerya'da 299, Sudan'da 298, Fas'ta 205 ve Kamerun'da 199'a yükseldi.

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