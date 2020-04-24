Euro
7.50
Dolar
6.97
BIST 100
98,524.09
Altın
1,723.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2020

Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika ülkelerinin çoğunda ramazan bugün başlarken, Güney Afrika, Senegal, Sudan ve Fas'taki Müslümanlar, ilk orucu yarın tutacak.

Ömer Erdem   | 24.04.2020
Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Hartum

Afrika ülkelerinde ramazan ayının başlangıcı, farklı günlere denk geliyor.

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir, ramazan ayının bugün başlayacağını duyururken, Güney Afrika, Senegal, Fas ve Sudan, ramazanın ilk orucunun cumartesi günü tutulacağını açıkladı.

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir'in dini ve resmi kurumları ile haber ajanslarından yapılan açıklamalara göre, ramazan bugün başlıyor.

Öte yandan Güney Afrika Alimler Birliği Konseyi, hilalin görünmemesi nedeniyle ramazan ayına cumartesi girileceğini bildirdi.

Senegal, Sudan ve Fas'taki dini otoriteler de hilalin görünmemesi sebebiyle ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika'da solunum cihazı olmayan ülke kalmayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 73 bin asker Kovid-19 önlemleri için sokağa iniyor

Afrika'da Kovid-19'la mücadelede alınan önlemler

Afrika'da Kovid-19'la mücadelede alınan önlemler
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Kovid-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Kovid-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit
Batı Afrika'da Kovid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir

Batı Afrika'da Kovid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir