Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,083.07
Altın
1,949.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bern’de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenliyor Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor
logo
Dünya

Afrika’nın batıl inanç mağdurları: Albinolar

Afrika'da vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" doğan albinolar, bölgedeki batıl inançlardan dolayı ciddi tehlikelerle karşılaşıyor.

14.08.2020
Afrika’nın batıl inanç mağdurları: Albinolar

Ankara

Kalıtımsal bir vaka olan albinizm insanlarda cilde renk veren “melanin” adlı pigmentin eksikliği nedeniyle ortaya çıkıyor. 

Cilt kanserine karşı oldukça savunmasız olan albinizmli bireyler, görme problemleri de yaşayabiliyor. Bu bireyler “albino” olarak da adlandırılıyorlar.

Dünyada neredeyse her 17 bin insandan biri albinizmli iken bu oran Afrika kıtasında değişkenlik gösteriyor. Ülkeden ülkeye 5 ila 15 binde bir kişide rastlanabiliyor.

Albinolar farklı görünümleriyle dünya genelinde ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyor ancak Afrika’da yaşayan albinoların maruz kaldığı ayrımcılığın boyutları çok daha büyük. 

Büyünün ve batıl inançların kol gezdiği sahra-altı ülkelerinde yaşayan albinoların korkulu rüyası; büyücüler.

Kimi yerel geleneklerde albinoların uzuvlarının sihirli olduğuna ve bu uzuvlara sahip olan kişiye şans ve sağlık getireceğine inanılıyor.

Bu nedenle, albinolar, zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığa kavuşmak isteyenler tarafından şiddete maruz kalabiliyor. 

Kaçırılan albinoların uzuvları kesilebiliyor, bazı vakalar ölümle sonuçlanıyor.

Bazı yerel geleneklerde albinoların kesilen uzuvlarıyla yapılan iksirlerin şifalı olduğuna inanılıyor

Sahra-altı bölgesinde son on yılda 700’e yakın saldırı tespit edilse de gerçek bilançonun çok daha fazla olduğu iddia ediliyor.

Albinizmli bireylere uygulanan şiddette en ön plana çıkan Afrika ülkeleri ise Tanzanya ve Malavi.

Son dönemde ölüm ve kaçırma olaylarına karşı toplumsal duyarlılık artsa da albinolar hala pek çok sorunla yüzleşiyor.

Anadolu Ajansı, Afrika’da albinoların yaşadığı mağduriyeti Tanzanya’dan albinizmli gazeteci Henry Mbidu ve insan hakları araştırmacısı Jonathan Pedneault ile masaya yatırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi
İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti

Benzer haberler

Afrika’nın batıl inanç mağdurları: Albinolar

Afrika’nın batıl inanç mağdurları: Albinolar

Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 24 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini aştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı