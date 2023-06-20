Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.61
ETH/USDT
1,776.30
BTC/USDT
27,898.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika Birliği barış güçleri, Somali'den çekilmeye başladı

Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS), haziranda planlanan 2 bin askerlik geri çekilme planı kapsamında Hirshabelle eyaletindeki bir askeri üssü Somali ordusuna teslim etti.

Tufan Aktaş  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Afrika Birliği barış güçleri, Somali'den çekilmeye başladı Fotoğraf: Abukar Mohamed Muhudin/AA

İstanbul

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmeye hazırlanıyor.

ATMIS'ten yapılan açıklamada, haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan 2 bin askerlik geri çekilme planının bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Hirshabelle eyaletindeki Haji Ali Üssü'nün ATMIS Komutanı Yarbay Richard Binyenimana tarafından Somali Ordusu Komutanı Tümgeneral Bashir Abukar Ahmed'e teslim edildiği aktarıldı.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) geçen yıl yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmişti.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Afrika Birliği barış güçleri, Somali'den çekilmeye başladı

Afrika Birliği barış güçleri, Somali'den çekilmeye başladı

Somali'de Eş-Şebab'ın otel saldırısında ölenler arasında DSÖ çalışanı da var

Somali başkenti çocukluğunu yaşayamayan "işçilerle" dolu

Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti
Somalili yazar Senkayi, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri kaleme aldı

Somalili yazar Senkayi, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri kaleme aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet