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Dünya

Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 08.10.2021
Afganistan'ın kuzeyindeki bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Kabil

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde yer alan, Şiilere ait bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Yerel yetkililere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirirken 20'den fazla kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.


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