Dolar
19.03
Euro
20.49
Altın
1,940.59
ETH/USDT
1,787.80
BTC/USDT
28,016.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İslamabad

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, merkez üssü Afganistan'ın Hindikuş bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 181 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

Sınıra yakın noktada gerçekleşen deprem, Pakistan ve Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde de hissedildi. Deprem sırasında çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
Yeniden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye talepleri reddedildi
Bakan Yanık: Bugüne kadar Bakanlık olarak 1718 refakatsiz çocuğu ailelerine teslim ettik
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Pakistan'da 5. İslam Ülkeleri Rektörleri Forumu düzenlendi

Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı

Taliban, Afganistan'da kenevir ekimini yasakladı
Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi

Pakistan'da eski Başbakan Han hakkındaki tutuklama kararı iptal edildi
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan uçak Adana'ya iniş yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet