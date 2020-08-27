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Dünya

Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 27.08.2020
Afganistan'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi Fotoğraf: Haroon Sabawoo /AA

Afghanistan

Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, basına yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Pervan vilayetinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e çıktığını söyledi.

Yaralı sayısı 250 oldu

Yaralı sayısının 250 olduğunu ifade eden Azimi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Azimi, sel nedeniyle binin üzerinde evin tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan Sözcü Azimi Kabil, Pancşir, Meydan Vardak, Nangarhar, Logar, Lagman, Nuristan, Paktika, Paktiya, Host ve Kapisa vilayetlerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.


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