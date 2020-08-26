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Dünya

Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.08.2020
Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi. 

Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti. 

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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