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Dünya

Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 05.09.2022
Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

Kabil

Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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