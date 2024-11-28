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Dünya

Afganistan'da TİKA'nın desteğiyle çökme tehlikesi olan okul onarıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan'ın Badgis vilayetinde çökme tehlikesi bulunan Murçak Eğitim Kurumu binasının onarımını gerçekleştirdi.

Bilal Güler  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Afganistan'da TİKA'nın desteğiyle çökme tehlikesi olan okul onarıldı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında, Türkmenistan sınırında bulunan Murçak kasabasında çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan okul binasının tadilat ve tefrişatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkmenlerin yoğun yaşadığı yerleşim yerindeki eğitim kurumunda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 2 bine yakın öğrencinin eğitimlerini sürdürdüğü aktarıldı.

Çalışma kapsamında binada güçlendirme yapılarak, kapı ve pencereler yenilendi, duvarlar boyandı, sınıflara sıra, masa, sandalye, yazı tahtası ile çeşitli eğitim materyalleri yerleştirildi.

Okulun açılış töreninde konuşan TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, gidilmesi çok uzak bir noktada ihtiyaç sahibi insanlara TİKA'nın yardım elini uzattıkları için mutluluk duyduklarını ve eğitim alanındaki kalkınma projelerine olan desteği artıracaklarını kaydetti.

Öte yandan, okul yetkilileri söz konusu yardım için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Çoğunluğu Türkmen olan okulun öğrencileri, Türkmence, Türkçe, Farsça ve Peştuca dillerinde şiirler okuyarak kutlama yaptı.

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