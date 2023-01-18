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Dünya

Afganistan'da son günlerde 70 kişi kar ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi

Afganistan'da son günlerde etkisini artıran soğuk hava şartları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e ulaştığı bildirildi.

Bilal Güler   | 18.01.2023
Afganistan'da son günlerde 70 kişi kar ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdi Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Kabil

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı konu ile ilgili basına açıklamada bulundu.

Buna göre, ülke genelinde son 8 günde kış şartlarının ağırlaşması ile 70 kişinin hayatını kaybetti.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi Müdürü Mevlevi Abdullah Muhammedi, "İlk verilere göre, kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle Badgis, Gazni, Nimruz, Paktika, Herat, Kandahar ve Faryab'da 70 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Muhammedi, ülke genelinde 70 bin hayvanın da telef olduğunu aktardı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kış mevsiminin başlangıcından bu yana sokaklarda yaşayan 45 uyuşturucu bağımlısının donarak yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca, kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.




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