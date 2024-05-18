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Dünya

Afganistan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

Afganistan'ın Türkmenistan sınırındaki Faryab vilayetinde meydana gelen seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirirken, ülkenin kuzey vilayetlerinde aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle ölenlerin sayısı 400'e yaklaştı.

Bilal Güler  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Afganistan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yaklaştı

Kabil

TOLO News'a konuşan Faryab Valiliği Sözcüsü İsmetullah Muradi, vilayetteki seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Muradi, ayrıca iki bin dönümden fazla tarım arazisinin kullanılamaz olduğunu, 1000'den fazla evin hasar aldığını ve 300'den fazla hayvanın telef olduğunu belirtti.

Öte yandan, gün içerisinde Gor vilayetinde de aşırı yağışların neden olduğu seller nedeniyle en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca insanın kayıp olduğu açıklanmıştı.

- 300'den fazla insanın öldüğü açıklanmıştı

Afganistan'ın kuzeyinde ağırlıklı Bağlan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde geçen hafta meydana gelen seller ağır kayıplara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), söz konusu sellerde 300'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına neden oluyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.



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