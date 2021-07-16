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Dünya

Afganistan'da Reuters haber ajansının Hindistanlı foto muhabiri Daniş Sıddiki öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, Reuters haber ajansına çalışan Hindistanlı foto muhabir Daniş Sıddiki öldürüldü.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 16.07.2021
Afganistan'da Reuters haber ajansının Hindistanlı foto muhabiri Daniş Sıddiki öldürüldü

Kabil

Afganistan Özgür Medya Destekleme Kurumundan (NAİ) yapılan açıklamada, Reuters'a çalışan Hindistanlı foto muhabir Daniş Sıddiki'nin, Kandahar'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nda yaşanan çatışmaları görüntülemek için o bölgeye gittiği belirtildi.

Sıddiki'nin sınıra yakın bir bölgede öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, foto muhabirin kim tarafından saldırıya uğradığının araştırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkların ifadesine göre, Sıddiki, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında sınırda yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.

14 Temmuz'da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapısı'nı ele geçiren Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil kontrol altında tutuyor.

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