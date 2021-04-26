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Dünya

Afganistan'da Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması törenine saldırı: 16 yaralı

Afganistan'ın Kunar vilayetinde ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması törenine düzenlenen roketli saldırıda 16 kişi yaralandı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 26.04.2021
Afganistan'da Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması törenine saldırı: 16 yaralı

Afganistan

Kunar Valisi İkbal Saeed, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla valilik binasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması törenine roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, valinin 3 koruması ile 13 hafızın yaralandığını ifade eden Saeed, olayı düzenleyenlerin İslam düşmanları olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bu sabah Logar vilayetinde Taliban militanlarının polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu can kayıplarının yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

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