Euro
9.25
Dolar
7.83
BIST 100
1,295.20
Altın
1,868.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Afganistan'da düzenlenen saldırıda muhabir yaşamını yitirdi

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu bir muhabir hayatını kaybetti.

Emel Gözellik   | 12.11.2020
Afganistan'da düzenlenen saldırıda muhabir yaşamını yitirdi

Ankara

Tolo News'deki habere göre, Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, yaptığı açıklamada, Radyo Azadi'de muhabir olarak çalışan İlyas Dayı'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Saldırının Leşgergah şehrinde düzenlediğini belirten Zuvak, Dayı'nın aracında bulunan biri çocuk 3 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Radyo Azadi'nin haber büro şefi Sami Mehdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşım ve yakın arkadaşım İlyas Dayı bu sabah bir terör saldırısında hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzücü bir olay. Seni hiç unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 439 ile en yüksek seviyeye ulaştı
Başkentte 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı
Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi
Doktor Özüdoğru: Bu süreçte 'genciz, atlatırız' diyenlerin solunum sıkıntısı çektiğine şahit olduk
Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulaması

Benzer haberler

Afganistan'da düzenlenen saldırıda muhabir yaşamını yitirdi

Afganistan'da düzenlenen saldırıda muhabir yaşamını yitirdi

Afganistan'da düzenlenen saldırılarda 4 güvenlik görevlisi öldü

İsveç'te camiye mektupla 'tehlikeli madde' gönderildi

Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü

Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü
Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Ukrayna, Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı
Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı