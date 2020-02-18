Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi
Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.
Afganistan
Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.
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