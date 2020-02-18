Euro
6.56
Dolar
6.07
BIST 100
119,378.30
Altın
1,591.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.02.2020
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi

Afganistan

Afganistan seçim komisyonu beş ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin göreve yeniden seçildiğini duyurdu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Doğu Afrika’nın yükselen ülkesi Tanzanya’da küresel rekabet

Benzer haberler

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani göreve yeniden seçildi