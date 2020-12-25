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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 25.12.2020
Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

Kabil

Afganistan'ın kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Belh'in Çarbulak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Altıncı Tabur, İkinci Tugay Komutanı Muhammed Kasım Paikar'ın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı bildirildi.

Saldırıda Paikar ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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