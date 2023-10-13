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Dünya

Afganistan'da bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişi öldü

Sayed Khodaiberdi Sadat  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Afganistan'da bir camide düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezinde Şiilere ait bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 17 kişinin öldüğü bildirildi.

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