Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
107,942.70
Altın
1,463.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Afganistan'da Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 11.12.2019
Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Parvan vilayetinin Bagram ilçesi Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Bagram Hava Üssü yakınındaki sağlık merkezini hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını ifade eden Kuddusi, patlamada bölgedeki birçok evin zarar gördüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırının ardından bölgede silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

TİKA, Afganistan'daki yetimhaneye güneş enerjisi ve kamera sistemi kurdu

TİKA, Afganistan'daki yetimhaneye güneş enerjisi ve kamera sistemi kurdu

Afganistan'da ABD hava üssü yakınında saldırı: 50 yaralı

ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı

'Afganistan'a ihtiyaç duyduğu sürece desteğimizi sürdüreceğiz'

'Afganistan'a ihtiyaç duyduğu sürece desteğimizi sürdüreceğiz'
'Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz'

'Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz'
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban ile görüşmeler siyasi çözümün anahtarı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Taliban ile görüşmeler siyasi çözümün anahtarı