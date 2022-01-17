Dolar
13.45
Euro
15.35
Altın
1,819.60
ETH/USDT
3,214.00
BTC/USDT
42,226.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 17.01.2022
Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Badgis'in Kads ilçesi kaymakamı Muhammed Salih Purdil, basına yaptığı açıklamada, depremde birçok evin yıkıldığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 12 kişi hayatını kaybetti

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor

Arnavutluk'ta TOKİ konutlarına kavuşan depremzedeler açılış için Erdoğan'ı bekliyor
Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu