Dolar
30.16
Euro
32.81
Altın
2,028.15
ETH/USDT
2,603.20
BTC/USDT
43,452.00
BIST 100
8,032.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da 300'den fazla aile TİKA desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu

Afganistan'ın kuzeyinde 300'den fazla aile, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu.

Bilal Güler  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Afganistan'da 300'den fazla aile TİKA desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu

Kabil

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde yer alan İttifak Mahallesi'ndeki su kuyusunun tadilat ve onarımının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 24 bin litrelik su deposunun kurulduğu, solar panelleri, su dağıtım odası ve tesisatının yenilendiği ve zemin onarımının yapıldığı kaydedildi.

Onarılan su kuyusu, İttifak Mahallesi'nde düzenlenen törenle burada yaşayan 300'den fazla ailenin kullanımına sunuldu.

Törene, TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi yetkilileri ile mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi Koordinatörü Mikail Taşdemir, konuşmasında "Su hayattır. Dünyanın birçok yerinde temiz içme suyuna ulaşım maalesef çok zor. Bu vesile ile 300'den fazla ailenin yeniden temiz suya kavuşmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İttifak Mahallesi muhtarı ve sakinleri de TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "emeklilere ilave artış" açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan "emekliler yılı" paylaşımı
THY'nin yarın yapılacak bazı Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
Tunceli ve Bingöl'de eğitime kar engeli
Manisa'da sağanak taşkınlara yol açtı

Benzer haberler

Afganistan'da 300'den fazla aile TİKA desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu

Afganistan'da 300'den fazla aile TİKA desteğiyle yeniden içme suyuna kavuştu

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem

TİKA, Afganistan'da Herat Yazarlar Birliği binasının tadilatını üstlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet