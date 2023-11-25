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Dünya

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 19'uncusu Herat'a ulaştı

Türkiye merkezli STK'ların desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 19'uncu "İyilik Treni", Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

Bilal Güler  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 19'uncusu Herat'a ulaştı

Kabil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 19'uncu "İyilik Treni", Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

Treni, Türkiye'nin Kabil Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AFAD ile Afganistan'da bulunan Türk kurumlarının temsilcileri, Afganistan geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Mevlevi Muhammed Alim Cemil, Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar ile çok sayıda Afgan Kızılayı yetkilisi karşıladı.

Çadır, battaniye, jeneratör, gıda, mutfak ve hijyen malzemeleri içeren 500 tondan fazla insani yardım, ağırlıklı olarak Herat vilayetinin depremden etkilenen bölgeleri ile Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan'dan geri gönderilen Afgan göçmenler için dağıtılacak.

Türkiye'nin Kabil Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Ünal, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin zor zamanlarında Afgan halkının yanında olduğunu, insani yardımın bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Taliban yönetiminin yetkilileri de söz konusu yardımlar nedeniyle Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

- Yardımlar 8 bin 200 tona ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugüne kadar 7 seferde gelen 18 "İyilik Treni" ile Afganistan'a toplam 7 bin 695 ton gıda ve gıda dışı insani yardım malzemesi ulaştırılıp, ülkedeki insani krizin hafifletilmesine katkı sunuldu.

8. seferde ulaşan 19 "İyilik Treni" ile Afganistan'a getirilen insani yardım malzemeleri 8 bin 201 tona ulaştı.

Söz konusu yardımlar Afganistan'da binlerce aileye dağıtıldı.

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