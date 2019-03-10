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Dünya

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Halili: Taliban ile ortak bir yol bulup barış yapacağız

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Halili, "Taliban'ın gelip teslim olmasını beklemememiz lazım, her iki tarafın onayıyla ortak bir yol bulup barış yapacağız." dedi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 10.03.2019
Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Halili: Taliban ile ortak bir yol bulup barış yapacağız

Kabil

Afganistan Yüksek Barış Şurası Başkanı Kerim Halili, Afganistan'da akan kanın durdurulması için barışın şart olduğunu belirtti.

Halili, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ayrı gruplar halinde değil, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Afganistan'da her gün yüzden fazla kişi ölüyor"

Afganistan'da terör olaylarının durmak bilmediğini ve her iki tarafın da kayıp verdiğini ifade eden Halili, ''Afganistan'da her gün yüzden fazla kişi ölüyor'' dedi.

Halili, terör olaylarını sonlandırılması ve barışın sağlanması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

Afganistan'daki sorunun temelden çözülmesinin önemli olduğunu dile getiren Halili, ''Taliban'ın gelip teslim olmasını beklemememiz lazım, her iki tarafın onayıyla ortak bir yol bulup barış yapacağız.'' diye konuştu.

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 13 gündür Katar'da barış görüşmeleri devam ediyor.

Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda pek çok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti. Bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve bayrağını asması üzerine Afgan Hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmıştı.

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