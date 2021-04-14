Euro
9.67
Dolar
8.08
BIST 100
1,402.71
Altın
1,744.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, ABD güçlerinin çekilmesinin tekrar iç savaşa neden olabileceğini söyledi

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi halinde tekrar iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 14.04.2021
Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, ABD güçlerinin çekilmesinin tekrar iç savaşa neden olabileceğini söyledi

Afghanistan

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesi halinde tekrar iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

Rahmani, Mecliste yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin belirli amaç için Afganistan'a geldiğini ve varlıklarının da özel bir görev icabı olduğunu belirtti.

Yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi için ülkenin genel durumunun müsait olmadığını dile getiren Rahmani, Afganistan'da şu an şiddet olayının devam ettiğini ve böyle bir dönemde çekilmenin iş savaşa neden olabileceğini ifade etti.

Rahmani, yabancı güçlerin ülkeden yakın zamanda çekilmesi halinde Afganistan'ın bir kez daha uluslararası terörizmin yuvasına dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Rahmani, "Yabancı askerlerin geri çekilmesinin güvenlik, istikrar, barış ve demokrasinin gerçekleşmesi dahil olmak üzere uygun koşullara bağlı olacağına, aksi takdirde geçmişin acı deneyiminin tekrarlanacağına inanıyoruz." dedi.

ABD'nin çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek, çekilmeyi bugün NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.

Blinken, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden önce basına yaptığı açıklamada, ABD ve bazı müttefiklerinin 20 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının ardından Afganistan'a gittiğini hatırlatarak, bu ülkenin teröristler için bir yuva olmasını engellemek istediklerini ifade etmişti.

"Afganistan'da hedeflerimizi elde ettik. Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı geldi." diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç saat sonra çekilmeyle ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO müttefikleriyle konuyu görüşeceğini aktarmıştı.

Blinken, Afganistan'a birlikte girme ve birlikte çıkma ilkesini başta belirlediklerini hatırlatarak, "Güçlerimizin Afganistan'dan güvenli, itinalı ve koordineli çekilmesi konusunda (NATO müttefikleriyle) gelecek haftalarda ve aylarda çok yakından çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'ya 150 bin doz aşı götüren uçak yola çıktı
Koronavirüste son 24 saat (14 Nisan 2021)
Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün
Haftalık 100 binde Kovid-19 vaka sayısı 79 ilde arttı, Samsun ve Ardahan'da azaldı
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 79 bini geçti

Benzer haberler

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, ABD güçlerinin çekilmesinin tekrar iç savaşa neden olabileceğini söyledi

Afganistan Meclis Başkanı Rahmani, ABD güçlerinin çekilmesinin tekrar iç savaşa neden olabileceğini söyledi

ABD eylülde Afganistan'dan çekilmeyi NATO müttefikleriyle ele alacak

Rusya: ABD'nin Afganistan'dan askerlerinin çekilmesini ertelemesi, ülkedeki barış sürecini zorlaştıracak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la yeni dönemde karşılıklı ziyaretler olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mısır'la yeni dönemde karşılıklı ziyaretler olabilir
Taliban: Yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacağız

Taliban: Yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacağız
Afganistan'da Taliban'ın saldırılarında 23 asker öldü

Afganistan'da Taliban'ın saldırılarında 23 asker öldü