Euro
9.46
Dolar
7.95
BIST 100
1,321.38
Altın
1,823.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan 'dostluk ilişkilerini güçlendirme' amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Pakistan ile iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi" amacıyla bazı Pakistanlı mahkumların serbest bırakılması için karar çıkardı.

Halil Silahşör,Bilal Güler   | 24.11.2020
Afganistan 'dostluk ilişkilerini güçlendirme' amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

İstanbul

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Pakistan ile iyi niyet ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi" amacıyla, ülkedeki cezaevlerinde bulunan bazı Pakistanlı mahkumların serbest bırakılması için karar çıkardı.

Söz konusu karara göre, bir aya kadar hapis cezası kalan ve para cezalarının ödenmemesi nedeniyle cezaevinde bulunan bazı Pakistanlı mahkumlar tahliye edilecek.

Serbest bırakılacak mahkumlarla ilgili sayı, tutuklanma nedeni ve suç türü gibi bilgiler paylaşılmadı.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Pakistan, dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Afganistan'daki Pakistanlı mahkumları serbest bırakma kararıyla gösterdiği iyi niyetten dolayı Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Karar, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın geçen hafta Kabil'e yaptığı bir günlük ziyaretinin ardından geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor
Sağlık Bakanlığı A'dan Z'ye 'Kovid-19 Sözlüğü' hazırladı
Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiği İtalya'da aşılar büyük umut olarak görülüyor
Başkentte toplu ulaşıma Kovid-19 düzenlemesi

Benzer haberler

Afganistan 'dostluk ilişkilerini güçlendirme' amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

Afganistan 'dostluk ilişkilerini güçlendirme' amacıyla bazı Pakistanlı mahkumları serbest bırakacak

Çocukları Kurtarın Vakfı: Afganistan'da 2005-2019'da 26 binden fazla çocuk öldü ya da engelli kaldı

Pompeo: Katar, Afganistan'da barışın tesisi için önemli bir ortak

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a çıktı
Afgan liderden Avustralya askerlerinin sivilleri öldürmesine 'tanımsız vahşet' tepkisi

Afgan liderden Avustralya askerlerinin sivilleri öldürmesine 'tanımsız vahşet' tepkisi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü