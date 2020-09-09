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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de araç konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıda elinden yaralandı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 09.09.2020
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih'in konvoyuna bombalı saldırı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat / AA

Kabil

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına bombalı saldırı

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in araç konvoyuna yönelik başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - Anadolu Ajansı )

Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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