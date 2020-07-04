Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Afganistan
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Afgan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Muhammed Yusuf Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.