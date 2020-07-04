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Dünya, Koronavirüs

Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ekonomi, Ticareti Kalkındırma ve Yoksulluğu Azaltma konusundaki özel temsilcisi Muhammed Yusuf Gazanfar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 04.07.2020
Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Afganistan


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afgan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tespit edilen Muhammed Yusuf Gazanfar'ın birkaç gündür hastanede tedavi gördüğünü ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

2019 yılındaki seçimlerde Eşref Gani'yi destekleyen Afganistanlı Özbek Türklerinden olan Gazanfar, daha önce milletvekilliği yapmıştı.

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