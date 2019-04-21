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Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin görev süresi uzatıldı

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, seçim yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 21.04.2019
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin görev süresi uzatıldı

Kabil

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, seçim yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Afganistan Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, bir ay sonra görev süresi bitecek Gani'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar görevini devam ettireceği bildirildi.

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Eylül'de yapılacak.

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