Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afghanistan
Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.
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