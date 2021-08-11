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Dünya

Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 11.08.2021
Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afghanistan

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.

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