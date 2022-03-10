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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret Sınır Kapısı'nda, yoğun kar yağışına rağmen insani yardım ve sıcak yemek dağıtmayı devam ettiriyor.

Kemal Karadağ, Selma Kasap   | 10.03.2022
AFAD'ın Ukrayna sınırındaki yardım mesaisi kar yağışı altında sürüyor Fotoğraf: Kemal Karadağ / AA

Ankara

Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda insani yardım malzemesi dağıtmayı sürdüren AFAD, bugün de savaştan kaçanlara sıcak yemek ikram etti.

Savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatan AFAD, bölgede başlayan yoğun kar yağışına rağmen insani yardım malzemesi dağıtmayı da sürdürüyor.

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