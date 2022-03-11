AFAD'ın Romanya-Ukrayna sınırındaki sıcak yemek dağıtımı bugün de sürdü
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Romanya-Ukrayna sınırında, savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.
Ankara
AFAD ekipleri, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününden itibaren Siret Sınır Kapısı'nda Ukraynalı savaş mağdurlarına Türkiye'nin yardım elini uzatmayı sürdürüyor.
Bölgedeki soğuk havaya rağmen bugün de sınırı geçenlere sıcak yemek ikram eden ekipler, ayrıca insani yardım dağıtmaya devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.