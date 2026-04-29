Af Örgütü, AA'nın Küresel Sumud Filosu sorusuna, AB'nin cevabını manipüle eden İsrail'i eleştirdi Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Anadolu Ajansının (AA) sorusu üzerine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü'nün Küresel Sumud Filosu'yla ilgili verdiği yanıtı manipüle eden İsrail'e tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütünün Avrupa kurumları ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan ve "AB'nin Küresel Sumud Filosu'nu teşvik etmediği" iddia eden paylaşıma atıfta bulunuldu.

Af Örgütü'nün açıklamasında, İsrail Dışişleri Bakanlığının AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova'nın açıklamasını "kendisine uygun" şekilde kestiği, kesilmemiş halinde ise AB'nin filoları caydırma sebebinin "katılımcıların güvenliğinin riske edilmesi" olduğunun açıkça belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, bu güvenlik risklerinin, "İsrail yetkililerinin daha önceki filoları yasa dışı şekilde engellemesi ve aktivistlerin keyfi gözaltına alınması, kötü muamele görmesi ve istismara uğraması" olduğu vurgulandı.

İsrail'e çağrı yapmaktan kaçınılmıştı

Sözcü Hrncirova, AA muhabirinin, "Geçtiğimiz yıl Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda karşılaştığı ihlaller ve aktivistlerin gözaltına alınması da göz önüne alındığında, bu yıl filo ve Gazze’deki genel insani durum konusunda İsrail makamlarına çağrınız nedir?" sorusunu yanıtlamış, ancak Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması için İsrail'e çağrı yapmaktan kaçınmıştı.

Hrncirova, bunun yerine "Filodaki tüm kişilerin insani kararlılığına saygı duymakla birlikte bu tür yardım ulaştırma yöntemlerini, katılımcıların güvenliğini riske attığı için teşvik etmediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise dünkü paylaşımında, AA'nın sorusunu yanıtlayan Hrncirova'nın açıklamalarını keserek paylaşarak, AB'nin filoyu desteklemediğini savunmuştu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz’in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.