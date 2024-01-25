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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor

Hasan Hamad  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor

Cibaliye

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler bölgede dağıtılan yemeğe ulaşabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Filistinliler savaş, kuşatma ve yardımların bölgeye ulaştırılamaması nedeniyle zorlu şartlarla karşı karşıya.

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