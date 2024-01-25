Açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor
Cibaliye
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bölgeye uyguladığı ambargo sebebiyle Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler bölgede dağıtılan yemeğe ulaşabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Filistinliler savaş, kuşatma ve yardımların bölgeye ulaştırılamaması nedeniyle zorlu şartlarla karşı karşıya.
Cibaliya Mülteci Kampı'nda açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor pic.twitter.com/M8dtT4wH2P— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 25, 2024
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