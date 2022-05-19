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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerinden ayrılarak AB ülkelerine giren Ukraynalıların sayısının 6,3 milyona ulaştığını açıkladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.05.2022
AB'ye giren Ukraynalıların sayısı 6,3 milyona ulaştı

Brüksel

Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, Ukraynalılar kendi ülkelerinin yanı sıra Moldova'dan gelerek AB ülkelerine girdi.

En fazla Ukraynalı Polonya'ya geldi. Polonya'da 3,4 milyon Ukraynalı bulunduğu, diğer komşu ülkelerden Romanya'ya 1,8 milyon, Macaristan'a 650 bin, Slovakya'ya 420 bin kişinin geçtiği belirtildi.

Günde ortalama 32 bin Ukraynalının sınırlardan geçerek AB ülkelerine girdiği kaydedildi.

Son günlerde Ukrayna'ya girenlerin sayısında ise artış görülüyor. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ülkeye 2 milyon kişi girdi. Bunların yarısını Ukrayna vatandaşları oluşturdu.

Son 10 günde AB sınırlarından Ukrayna'ya girenlerin sayısı günlük ortalama 32 bine ulaştı.

Ukrayna vatandaşları AB ülkelerine vizesiz giriş yapabiliyor.

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